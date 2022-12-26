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الإثنين، 26-12-2022 01:56 م

كاظم الساهر يطرح البوم جديد العام المقبل

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الوكيل الإخباري-أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر، عن بالغ سعادته بنفاذ تذاكر أحدث حفلاته في رأس السنة، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر في بيروت.

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وقال كاظم الساهر خلال لقائه في برنامج MBC Trending، إنه لا زال هناك جمهور يُقدر الفن والفنان، وهذا شيء عظيم ومحبة وتقدير، معلقًا: نستاهل نعطي الجمهور بكل نشاط وحب على المسرح.


وتحدث كاظم الساهر عن تحضيرات ألبومه المقبل، موضحا أنه تعاقد على الألبوم مؤخرًا، وسيتم طرحه العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من اختيار اسم الألبوم والأغاني.


وعن أمنياته العام المقبل، أفاد كاظم الساهر: أتمنى أن يسود المحبة والسلام والوطن يصبح بخير دائمًا.. والجميع يجتمع على الحب والخير.

القاهرة 24

 




 

 


 

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