تسجيل صوتي يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لـ زوج أحلام

الوكيل الإخباري _ كشف مبارك الهاجري زوج الفنانة الاماراتية احلام تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها ونقل على اثرها المستشفى .

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وقد اشار الى انه خضع لعملية جراحية في ساقه، حيث انه قال : "اثناء مشاركتي في "بايكر رايدر"، والذي اعتبر من عشاقه، وفي لحظة توقفي لم اقف وقفة صحيحة، الأمر الذي تسبب في سقوطي وإصابة قدمي في منطقة قريبة من البحر، وتم الاتصال بالإسعاف ونقلي للمستشفى".



وتابع : "بعد خضوعي للأشعة ثبت إصابتي بكسر في الساق، ودخلت غرفة العمليات في اليوم التالي، وحاليًا بدأت في العلاج الطبيعي، وبدأت أخطو خطوات بسيطة والحمد لله".

المصدر : لها

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