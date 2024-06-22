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السبت، 22-06-2024 10:01 ص

تسجيل مسرّب لـ«حبيب» عن «شيرين».. وشقيقها يتوعد !

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الوكيل الإخباري- فصل جديد من فصول أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الملحن والمطرب حسام حبيب، بدأ بانتشار تسجيلات صوتية مسربة للأخير أثارت اللغط ودفعت شقيق المطربة المصرية إلى الجوء إلى القضاء.

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وفي التسجيلات المسربة خلال الساعات الماضية، شنّ حسام هجوماً على أسرة شيرين، متهماً إياهم باستغلالها والطمع في ثروتها والإساءة إليها، إضافة إلى التسبب في مشكلات لها مع شركة "روتانا"، مما أدى لعدم قدرتها على طرح أغنيات جديدة.


وقال أيضاً: "شقيق شيرين تعدى بالضرب عليها، رفقة آخرين"، معتبراً أنه "من الطبيعي أن تصاب شيرين بالاكتئاب ويزداد وزنها بعد كل ما مرت به على يد عائلتها".


من جهته، خرج حسام حبيب للرد على تلك التسجيلات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يصرّح بنشرها، بل تم الاستيلاء عليها من هاتفه، لذا سيتقدّم ببلاغ إلى الشرطة للتحقيق في الأمر.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن "شقيق شيرين وقّع توكيلاً بأثر رجعي عن التنازل عن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها، وهذا التوكيل ملغى، بحسب البلاغ المقدم إلى النائب العام".


وتابع: "أنا لا أقول كلاماً مرسلاً أو اتهامات غير حقيقية، لكن شيرين قدمت بلاغاً بهذا الأمر عن طريق المحامي، وأعتقد أن الناس بدلاً من الهجوم يجب أن يعلموا من المتسبب في منع شيرين حالياً من التواصل مع جمهورها وطرح أغنيات جديدة".


وواصل حسام حبيب: "يجب أن يفهموا من الشخص المتسبب في تعطيل شيرين. أنا لم أرغب في الحديث عن الأمر علناً، بل كان حديثاً خاصاً على هاتفي، وبالتالي تسريبه ونشره على الملأ أمر غير أخلاقي، وسيتم التعامل معه قضائياً".


فيما لم تمض ساعات قليلة حتى خرج محمد عبد الوهاب (شقيق شيرين) ببيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك، توعد فيه باللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك التسجيلات، واصفاً إياها بـ"الأكاذيب".

عكاظ 



 




 

 


 

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