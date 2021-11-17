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الأربعاء، 17-11-2021 12:42 م

تصريحات جريئة من سمية الخشاب عن حياتها الشخصية - فيديو

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الوكيل الإخباري - حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في برنامج “بصراحة” مع الفنان ماجد المصري على قناة MBC 1، حيث أثارت بتصريحاتها الجريئة حول نشأتها وأمورها الشخصية.

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وقالت سمية في تصريحاتها: "أنا ملبن مصر معشتش فترة مراهقتي، أنا عاوزة أعيشها، مامتي كانت بتخاف عليا أوي في سن المراهقة، ولدرجة أنها خايفة عليا كانت بتحبسني".

وتابعت:" أمي كانت منعاني أبات عند خالي عشان عنده ولاد وممنوع أبات عند عمي عشان عنده ولاد، شوف أد إيه الخوف، بعد الساعة كذا مينفعش أتأخر، ولو صاحبتي عندي مينفعش أقفل الباب علينا".

وأضافت:" فهمت لما كبرت إن أمي عندها حق وأنها تخاف عليا ومزعلش إني معشتش سن المراهقة".

 

 

قالت: "ليست نهاية العالم كون المرأة مطلقة، ومش عارفة ليه دايما الست بتتهاجم، وأنا برمجت دماغي إن ربنا خلقني مش ناقصة حد يكملني، وأنا مش محتاجة راجل في حياتي، لكن لو لقيت الشخص اللي يناسبني معنديش مشكلة".
 

المصدر - لها 

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