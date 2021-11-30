الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 30/ 11/ 2021

سيدة تناشد عبر برنامج الوكيل لتسديد قروض أرهقتها

2515 إصابة بكورونا في الجامعات والكليات منذ بداية العام الدراسي

العراق: الخطوط الجوية تلغي رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود

وفيات الثلاثاء 30-11-2021

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

البيئة تخصص 246 ألف دينار كنفقات رأسمالية لـ 7 محافظات

245 مليون دولار دفعة من المنحة الأمريكية للأردن

الايرادات المحلية ترتفع بحوالي864.7 مليون دينار العام الحالي

مستشفى حمزة : نتابع صرف المكافآت المالية لأطباء برنامج الاقامة الطبية

الثلاثاء، 30-11-2021 07:55 ص

تصريح للفنان أحمد داش يثير غضب المصريين

باش


الوكيل الإخباري - أثار الفنان أحمد داش حنق المصريين وغضبهم بعد وصفه للشعب المصري بأنه "مؤذ بطبعه"، وجاء تصريح الفنان المصري الشاب خلال مؤتمر صناعة الإبداع الذي يقام لمدة 4 أيام بالقاهرة، وعلى هامش ندون فيلم "لا مؤاخذة".

اضافة اعلان


وفي رده على سؤال إحدى متابعات ندوة فيلم «لا مؤاخدة» التي تتمنى أن تعمل في التمثيل، قال داش: «إذا كنتِ تحبين التمثيل فعليكِ أن تعملي به، ولا تتوقفي عند حد المضايقات اليومية، فعالم التمثيل يصعد بكِ يوميا فيجعلك في منتهي السعادة ويوما آخر تشعرين بأنك لا شيء»، موضحا: «الشعب المصري بطبعه مؤذي لأنه يؤذي في هزاره وانتقاداته».


وانهالت التعليقات الغاضبة من تصريح داش في وسائل التواصل، وكتب أحد المعلقين: "أعتقد تعميم صفة سيئة على شعب كامل خطأ.. كل الشعوب فيها الجيد والسيئ". وعلق آخر: "لو كان متربي مكنش قال كدة".


بينما وصفه آخر بأنه هو المؤذي قائلاً: "أكيد أنت كده علشان أسقطت علينا هذه الصفة، لكن إحنا مش كده أنت لوحدك اللي مؤذي".


ووصف الفنان أحمد داش، تجربته في فيلم «لا مؤاخدة» بالكبيرة وتحكي موضوعات مجتمعية مهمة، مضيفا أن الفضل في فهمه لها يعود إلى المخرج عمرو سلامة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

نشوى مصطفى تنفعل على متابع بسبب رشوان توفيق

image

بشرى تكشف عن معاناتها النفسية

9999147550

محمد رمضان يتجاهل الانتقادات وينشر صوراً خاصة من أميركا - صور

173-143630-adele-instagram-photo-easy-on-me_700x400

أديل تصاب بصدمة بسبب إبنها

1024x576-NpD7B

بسمة وهبة بأولى كلماتها بعد تعرضها لوعكة صحية

سحر

سحر فوزي توضح حقيقة إصابتها بوعكة صحية

أخبار متعلقة
عادل

الشناوي: عادل إمام لم يعتزل الفن

عريف

الفنان المصري لطفي لبيب يعلن اعتزاله رسميا