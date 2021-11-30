تصريح للفنان أحمد داش يثير غضب المصريين

الوكيل الإخباري - أثار الفنان أحمد داش حنق المصريين وغضبهم بعد وصفه للشعب المصري بأنه "مؤذ بطبعه"، وجاء تصريح الفنان المصري الشاب خلال مؤتمر صناعة الإبداع الذي يقام لمدة 4 أيام بالقاهرة، وعلى هامش ندون فيلم "لا مؤاخذة".

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وفي رده على سؤال إحدى متابعات ندوة فيلم «لا مؤاخدة» التي تتمنى أن تعمل في التمثيل، قال داش: «إذا كنتِ تحبين التمثيل فعليكِ أن تعملي به، ولا تتوقفي عند حد المضايقات اليومية، فعالم التمثيل يصعد بكِ يوميا فيجعلك في منتهي السعادة ويوما آخر تشعرين بأنك لا شيء»، موضحا: «الشعب المصري بطبعه مؤذي لأنه يؤذي في هزاره وانتقاداته».



وانهالت التعليقات الغاضبة من تصريح داش في وسائل التواصل، وكتب أحد المعلقين: "أعتقد تعميم صفة سيئة على شعب كامل خطأ.. كل الشعوب فيها الجيد والسيئ". وعلق آخر: "لو كان متربي مكنش قال كدة".



بينما وصفه آخر بأنه هو المؤذي قائلاً: "أكيد أنت كده علشان أسقطت علينا هذه الصفة، لكن إحنا مش كده أنت لوحدك اللي مؤذي".



ووصف الفنان أحمد داش، تجربته في فيلم «لا مؤاخدة» بالكبيرة وتحكي موضوعات مجتمعية مهمة، مضيفا أن الفضل في فهمه لها يعود إلى المخرج عمرو سلامة.

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