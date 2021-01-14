تصريح مفاجئ من سلافة معمار حول اعتزالها

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة السورية سلافة معمار عن رغبتها في اعتزال مهنة “التمثيل” والابتعاد عن الوسط الفني.

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واشارت الى أنها تفكر بإعتزال مهنة التمثيل، عندما تشعر بالوحدة واليأس، وترى نفسها عاجزة عن الوصول إلى هدفها.





وعن رأيها في الزواج مرة أخرى، رأت أن هذا القرار يكون صعباً عند وجود الأطفال، ولفتت إلى أن ما يمنعها من الزواج هو ابنتها، وصعوبة فكرة إضافة شخص جديد إلى حياتها بعد فترة من الوحدة العاطفية.



وأكدت أن النقص لم يكن كبيراً على ابنتها “دهب” بعد الانفصال، لأن علاقتها مع طليقها جيدة.



المصدر : الامارات نيوز





