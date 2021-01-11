الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ضبط شخصين ظهرا بفيديوهات أثارت غضب الاردنيين

تعميم من وزير الصحة نذير عبيدات

نموذج إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كورونا

بدء الاجتماع في القاهرة بمشاركة الأردن

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

الإثنين، 11-01-2021 01:55 م

فنان سوري ينتقد تيم حسن بسبب مسلسل الهيبة.. فيديو

8430239_1607527890


الوكيل الاخباري - انتقد فنان سوري تراجع مستوى مواطنه الفنان تيم حسن خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ بدء تقديمه أجزاء مسلسل "الهيبة".

اضافة اعلان

أشار الفنان بشار إسماعيل في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إلى أنه غير معجب بأداء تيم حسن على المستوى الدرامي خلال الوقت الحالي، ويراه يتبع نمطا واحدا لا يتغير في التمثيل، وهو "الشاب الشهم"، ناصحا إياه بالتنوع والابتعاد عن النمطية.


ودعا إسماعيل الفنان تيم حسن إلى العودة إلى مستواه قبل تقديمه مسلسل "الهيبة"، كما رأى أنه كان عليه الاكتفاء بتقديم جزء واحد منه فقط.


وأكد بشار إسماعيل أن نصيحته لتيم حسن تنبع من حبه له، ولإيمانه من أنه قادر على بلوغ العالمية.

 

وعُرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة- الرد" اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 .


والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار ورشة كتابة، تتألف من سامر نصر الله، سعيد سرحان، أحمد قصار، وسيم قزق، يزن طربية، وهو من إخراج سامر البرقاوي، ومن بطولة تيم حسن، وديمة قندلفت، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، وعبدو شاهين، وروزينا لاذقاني، وأويس مخللاتي، ونزيه يوسف، وناظم عيسى، وختام اللحام، وجان دحدوح، وليلى قمري، وأسعد حطاب، وولاء عزام، وبمشاركة بيار جماجيان، فؤاد حسن، أندريه سكاف، والإعلامية عبير شرارة.  


وتبدأ أحداث الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعد سنوات تمر على حادثة اغتيال نجا منها "جبل" (تيم حسن) بأعجوبة، وقرر أن يطفر في الجرود تاركا خلفه عائلة مفككة، وقرية غارقة في مشاكل لا تحصى، تنتظر من ينقذها من سطو العصابات وقطاع الطرق.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_11_13_19_11_24_921

أمير كرارة يتخلّص من الكورونا

5ffc127bf3e6b

كورونا تمنع عادل إمام من وداع صديقه هادي الجيار

f95d4119fad258a3cce12d6f696bbaf2

فيروس كورونا يصل عائلة الفنان وائل كفوري !

5267121-1981276602

كواليس إستعانة محمد رمضان بطفل في أغنيته الجديدة.. شاهد

e5b10bd94539b0d38cafdd276803c2a5

أصالة تنعى الموسيقار الراحل خالد فؤاد

unnamed

الكشف عن صور نادرة للفنانة فيروز منذ 50 عاما.. شاهد

أخبار متعلقة
unnamed

وفاة الممثل المصري هادي الجيار إثر إصابته بكورونا

401269

بالصور.. الجمهور لا يميّز بين الفنان تيم حسن وشبيهه

96cad9b82cfd955b8dba411296959604

الإعلان عن الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير.. فيديو

700x414

عمل جديد يجمع تيم حسن ونادين نجيم مجددا !

تيم-حسن-سلاف-فواخرجي

سلاف فواخرجي تكشف سبب رفضها المشاركة في مسلسل الهيبة.. شاهد

3342949_1579122993

عادل كرم يتقمّص دور نمر في المنزل وهكذا وصف ثنائيته مع تيم حسن