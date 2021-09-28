تطورات أزمة شيرين أبو العز وعمر طارق العريان

الوكيل الإخباري - مازالت أزمة الممثلة المصرية المقيمة في لبنان شيرين أبو العز وإبن المخرج المصري طارق العريان مستمرة، ومن المقرر الاستماع الى إفادتها هذا الاسبوع في فصيلة ميناء الحصن، بعد أن أجلت حضورها نتيجة حصولها على تقرير من الطب الشرعي.

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يقضي بتعطيلها مدة سبعة أيام على العمل، وأفادت معلومات خاصة لموقع الفن أن التحقيقات التي أجريت مع عمر، أشارت الى أن الكسر في قدمه ويده كانا بفعل إنزلاقه على سلم، ما يساهم في توضيح صورة الاعتداء عليه وعدم تورط من كان مع أبو العز في كسر قدمه ويده .



في المقابل، كانت السيدة هالة العتال، والدة عمر، قد صرحت لوسائل إعلام مصرية بأن القضية مستمرة، ولديها كامل الثقة بالقضاء اللبناني، من دون أن تهاجم الطرف الثاني، مشيرة إلى أن ثمة اتصالات تمت مع إبنها لانهاء الدعوى وإتمام المصالحة، لكنه رفض ذلك.

المصدر - الفن