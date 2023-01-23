تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

الوكيل الإخباري- كشف المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية طارق مرتضى، آخر تطورات الحالة الصحية للموسيقار المصري الكبير حلمي بكر.



وقال مرتضى بتصريح لموقع " 24 " : "حالة الموسيقار حلمي بكر مستقرة وفي تحسن مستمر، إلا أنه مازال بالرعاية المركزة تحت الملاحظة فقط، وفي انتظار قرار الطبيب المعالج لخروجه من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية".



وأضاف المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية، "حلمي بكر كان يعاني من التهاب شديد بالشعب الهوائية، مما أثر بشكل سلبي على سرعة ضربات القلب".



وتابع مرتضى، "كما أنه يعاني أيضاً من مياه زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل اليوريك أسيد بالجسم، لكن المياه بالقدمين في حالة تحسن ملحوظ".



وتوجه المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية، بالشكر للطاقم الطبي بالرعاية المركزة، على التحسن الملحوظ للموسيقار حلمي بكر.



وكان الموسيقار المصري حلمي بكر، قد تعرض منذ أيام لأزمة صحية طارئة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى ودخوله الرعاية المركزة في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي.

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