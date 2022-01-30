تطورات الحالية الصحية للفنانة عفاف مصطفى

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة عفاف مصطفى، على حسابها الخاص بـ"فيسبوك"، منشوراً كشفت من خلاله عن أنها مازالت تشعر بألم في ذراعها، بسبب خطأ من زميل لها في مشهد من أحد أعمالها الدرامية التي صورتها مؤخرًا.

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وكتبت قائلة: "أشكو من ألم ذراعي للآن بسبب خطأ من زميل زقني من شهر فات دون قصد في المشهد فوقعت عليه.. ومبقاش العلاج بيعمل مفعول مع تقدم السن.. دي مش إصابة عمل؟ أحاسب مين هنا.. الممثل ولا مين؟

وكانت عفاف مصطفى قد أعلنت منذ فترة عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، خضوعها لعملية جراحية دقيقة، حيث نشرت عدداً من الصور من داخل المستشفى وعلقت على الصور قائلة: "أجريت عملية جراحية دقيقة أمس الثلاثاء، وتمت بنجاح، الصور قبل إجراء العملية، لا ينقصني سوى دعواتكم الطيبة لي بتمام الشفاء".

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