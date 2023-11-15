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الأربعاء، 15-11-2023 02:02 م

تطور بقضية فاشينيستا الكويت.. موعد جديد لاستئناف الحكم

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الوكيل الإخباري - في تطورات جديدة على قضية حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في أغسطس الفائت، حددت المحكمة الكويتية جلسة الاستئناف التي سبق وطالبت باستعجالها المشهورة، في يوم 11 يناير من العام القادم 2024.

وكانت فاطمة المؤمن، قد طالبت باستعجال جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت.

كما طالبت بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة .

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حبس لمدة 3 سنوات
وفي 25 أكتوبر، قضت محكمة الجنح الكويتية بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة سنة في قضية القتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

المحكمة كانت قد قامت بعدة تأجيلات للحكم واستمرارية حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة.


وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض اخلاء سبيل فاطمة في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 اكتوبر وهو اليوم الذي أُصدر فيه الحكم النهائي بحبسها 3 سنوات.

 

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