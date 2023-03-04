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السبت، 04-03-2023 11:21 ص

تطور جديد في قضية انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

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الوكيل الإخباري- شهدت الساعات الماضية تطورا جديدا في قضية انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل.

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فمنذ حوالي أسبوع قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض عن صفحتيهما الخاصة عبر انستغرام، في مشهد تكرر عشرات المرات خلال السنوات الماضية، ولكن سرعان ما عادت المياة إلى مجاريها والمتابعة أيضًا دون أي تصريحات أو تلميحات منهم على ما حدث، خاصة وأنه انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بانفصال الثنائي.

 

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