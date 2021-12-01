تطور مفاجئ في أزمة النجم رشوان توفيق

الوكيل الإخباري - بعد أن امتلأت محركات البحث خلال الأيام الماضية بأخبار تتحدث عن أزمة الفنان القدير رشوان توفيق وقضية الحجر التي رفعتها ابنته الصغرى آية وزوجها وحفيده ضده، أكد توفيق انتهاء كل خلافاته مع ابنته وحفيده، وأن ما حدث مشاكل عائلية عابرة وعفا الله عما مضى.



وفي تصريحات صحافية، شدد رشوان توفيق على أن المشكلة تكمن في عدم معرفة ابنته بأصول الميراث، وتلاعب الشيطان بعقلها، الى أن دفعها لرفع هذه القضية، موضحاً: "أنا عارف إن القضية كانت كده كده هتسقط، وإني عمري ما هاهون على بنتي أبداً، والدليل إني ربيتهم كويس، وهي كانت لحظة شيطان، ومشكلة عابرة وعدّت .

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يُذكر أن الفنان رشوان توفيق كان قد كشف عن أزمته مع ابنته آية وزوجها ونجلها، خلال لقاء خاص مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، مؤكداً أنه يعشق أولاده ويدعو لهم دائماً بهدوء النفس وصلاح الحال. كما أكد أنه حلم بوفاة ابنه قبل وفاته، وبوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وانهار رشوان توفيق من البكاء وهو يروي قصص أحلامه بالأنبياء والرسل.





المصدر - لها