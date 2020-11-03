تعافي المخرج محمد سامي من كورونا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" عن تعافي زوجها المخرج محمد سامي من فيروس كورونا .

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حيث انها نشرت صورة جديدة لها مع زوجها وارفقتها بتعلق قالت فيه : “مكاني المفضل”.



يذكر ان محمد سامي كان قد كشف عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء الفحوصات إثر شعوره بالإرهاق والتعب، والتي جاءت النتيجة إيجابية.

المصدر : الامارات نيوز

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