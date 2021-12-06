تعاون جديد يجمع بين نانسي عجرم ومحمد رحيم - صورة

الوكيل الإخباري - جلسة عمل سريعة جمعت الملحن الموسيقي محمد رحيم والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الاستوديو الخاص به للتجهيز لعمل جديد سيتم الاعلان عنه قريبا، وذلك يعد التعاون الثاني بينهما بعد اغنية "عاتب ولوم"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

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وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، والتي تعتبر عودة للتعاون بين رحيم ونانسي بعد مرور 10 سنوات كاملة من ان قدما معا "في حاجات"، وعلق حينها رحيم معبرا عن سعادته بالعودة للعمل مع نانسي، قائلا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بيني وبين نانسي من وقت صدور أغنية في حاجات، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم".





المصدر - الفن