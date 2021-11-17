نانسي عجرم الفنانة الأكثر متابعة عربيا - صورة

الوكيل الإخباري - حصدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لقباً جديداً وهو لقب الفنانة العربية الاكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع 87.3 متابع.
وحصلت الفنانة اللبنانية اليسا على 64.3 مليون متابع. جدير بالذكر ان نانسي عجرم واليسا هما الفنانتان الوحيدتان اللتان تنتميان الى الوطن العربي في هذا الجدول الذي تضمن فنانات اجنبيات عالميات.
وكانت احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اجمل حفلاتها في معرض اكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري كثيف، قدمت خلاله باقة من أغنياتها القديمة والجديدة والتي يحبها متابعوها.
النجمة #نانسي_عجرم الفنانة العربية— #NancyYTLive Nur❤️ (@nancyajram_nur) November 17, 2021
الاكثر متابعة باكثر من 87.3 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي 🤩🔥@NancyAjram pic.twitter.com/ND9ogBfvHV
المصدر - الفن
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