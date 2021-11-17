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الأربعاء، 17-11-2021 03:20 م

نانسي عجرم الفنانة الأكثر متابعة عربيا - صورة

نانسي-عجرم


الوكيل الإخباري - حصدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لقباً جديداً وهو لقب الفنانة العربية الاكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي مع 87.3 متابع.

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وحصلت الفنانة اللبنانية اليسا على 64.3 مليون متابع. جدير بالذكر ان نانسي عجرم واليسا هما الفنانتان الوحيدتان اللتان تنتميان الى الوطن العربي في هذا الجدول الذي تضمن فنانات اجنبيات عالميات.

 

وكانت احيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اجمل حفلاتها في معرض اكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري كثيف، قدمت خلاله باقة من أغنياتها القديمة والجديدة والتي يحبها متابعوها.

 

 

 المصدر - الفن 

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