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الإثنين، 19-02-2024 12:56 م

تعرض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لأزمة صحية

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الوكيل الإخباري - تداولت في الساعات الماضية أنباء حول تعرض الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، لبدايات جلطة دماغية، مساء الأحد.

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وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على منصة "إكس": "نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة "وداعية" للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر. تمنّياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".


ومن جانبها، أوضحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تفاصيل الحالة الصحية للرويشد، موضحة أنها كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها من قبل الأطباء.

 

 العربية 

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