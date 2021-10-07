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الخميس، 07-10-2021 03:47 م

تفاصيل اغنية جديدة لتامر حسني

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الفنان المصري تامر حسني إنتهى مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة من ألحانه على أن يقوم بطرحها خلال ٣ اسابيع بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

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وكان تامر شارك في غناء احتفالية انتصارات أكتوبر مع عدد من نجوم الغناء المصريين والعرب من بينهم ديانا حداد وبلقيس فتحي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

كما نشر تامر صورة قبل قليل له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام قبل توجهه الى عمان حيث سيحيي حفلا غنائيا في الاردن بعد ان شارك في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الاسكندرية والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

 

وشارك تامر في موسم السينمائي الصيفي بفيلم "مش أنا" الذي حقق ٢٦٠ مليون جنيه كإيرادات في الوطن العربي، يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

 

المصدر - الفن 

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