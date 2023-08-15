تفاصيل القبض على الفنان أحمد فلوكس لتنفيذ حكم بالحبس سنتين

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن القبض على الفنان أحمد فلوكس خلال تواجده بالساحل الشمالي، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية سب وقذف إحدى سيدات الأعمال، ليتم ترحيله إلى مديرية أمن مطروح وتحرير محضر بالواقعة.



وكشف مصدر لـ"لها" أن فلوكس أثناء وجوده في أحد الفنادق قامت مباحث تنفيذ الأحكام بمعرفة مكانه والقبض عليه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف سيدة أعمال.

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وتابع المصدر: "تم اقتياده لجهات الأمن التابعة لمرسى مطروح.. وبعد ذلك تم ترحيله إلى قسم شرطة العجوزة التابع لمنطقته السكنية، وذلك لاتخاذ إجراءات ترحيله إلى السجن لتنفيذ حكم الحبس النهائي وواجب النفاذ وتطبيق القانون".



