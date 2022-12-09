تفاصيل انفصال ابو جوليا عن زوجته

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

حتى الان لم يتم الكشف عن السبب الرئيسي والمباشر الذي جعل الشيف ابو جوليا وزوجته سماح سهيل ينفصلان عن بعضهما البعض، وكل ما تم الحديث عنه من قبلهما هو عبارة عن تلميحات إلى أنه هناك عدم توافق بينهما من حيث الادارة الحياتية، من جانبه لم يصرح أبو جوليا عن هذا الأمر حتى الوقت الحالي وقد التزم فقط بالصمت ، وقد أثار صمته والغموض في حديث زوجته عبر انستغرام الى أنهما لا يزال يجمع بينهما ارتباط وأن الطلاق لم يحدث حتى الوقت الحالي.وكان قد انفصل الشيف الفلسطيني الشهير ابو جوليا عن زوجته بعد الزواج الذي لم يستمر كثيرا، وقد تم تأكيد الطلاق بينهما من قبل زوجته عبر منشور قامت بمشاركته في صفحتها عبر انستغرام قالت فيه ” هذا لا يمكن أن يستمر ، لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”. وعبر التعليقات أفادت بأنها انفصلت عن زوجها بشكل نهائي.