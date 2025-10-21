طارق العريان يثير الجدل بتصريحاته المثيرة حول أصالة

وخلال حديثه على هامش الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أشاد العريان بزوجته نيكول سعفان، واصفاً إياها بأنها تمتلك صفات الأم الحنونة، مشيرًا إلى اهتمامها الكبير بتفاصيل حياة ابنيه التوأم من الفنانة أصالة نصري خلال تواجدهما معهما.
من جانبها، أعربت نيكول عن شوقها لتجربة الأمومة، مؤكدة أنها مستعدة تمامًا لخوض هذه المرحلة في حياتها.
