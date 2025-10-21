الثلاثاء 2025-10-21 01:49 م
 

طارق العريان يثير الجدل بتصريحاته المثيرة حول أصالة

طارق العريان و أصالة
 
الوكيل الإخباري-   أعرب المخرج طارق العريان عن أمله في أن يرزقه الله بـفتيات، مؤكدًا أنه يعشق فكرة العائلة، ويشعر بغيرة لطيفة كلما شاهد مشهداً يجمع أباً بابنته، حتى في الأعمال الفنية.

وخلال حديثه على هامش الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، أشاد العريان بزوجته نيكول سعفان، واصفاً إياها بأنها تمتلك صفات الأم الحنونة، مشيرًا إلى اهتمامها الكبير بتفاصيل حياة ابنيه التوأم من الفنانة أصالة نصري خلال تواجدهما معهما.


من جانبها، أعربت نيكول عن شوقها لتجربة الأمومة، مؤكدة أنها مستعدة تمامًا لخوض هذه المرحلة في حياتها.

 

