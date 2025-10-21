أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور

ويُعد هذا الظهور الأول لأديل منذ أبريل الماضي، حين رُصدت في مباراة كرة سلة بلوس أنجلوس مع خطيبها ريتش بول، بعد أن اختارت الابتعاد عن الأضواء منذ انتهاء إقامتها الغنائية الناجحة في لاس فيغاس.
كانت أديل قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها أخذ "استراحة طويلة من الموسيقى"، مؤكدة أنها بحاجة إلى وقت للراحة والقيام بأشياء إبداعية أخرى، كما كشفت في مقابلة أنها لا تغني حتى في المنزل.
تقارير إعلامية أشارت إلى أن النجمة قد تدرس الأدب الإنجليزي، تحقيقاً لحلمها بأن تصبح معلّمة، وسط تغيّر ملحوظ في أسلوب تعاملها مع الشهرة، حيث أصبحت أكثر خصوصية وتحرص على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.
ظهورها الأخير قد لا يعني عودة فنية قريبة، لكنه يعكس مرحلة جديدة من التوازن والهدوء في حياة أديل بعد سنوات من الأضواء والنجومية العالمية.
