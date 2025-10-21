تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

من جهة أخرى، أعلنت إليسا عن حفل قادم في دبي يوم 3 نوفمبر المقبل على مسرح "أوبرا دبي".
-
أخبار متعلقة
-
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج جداً على السجادة الحمراء (فيديو)
-
شاهدوا ماذا فعل جورج وسوف مع إحدى المعجبات على المسرح (فيديو)
-
توفي مع زوجته... تفاصيل جديدة تكشف أسباب تحطم طائرة نجم عالمي - فيديو
-
طارق العريان يثير الجدل بتصريحاته المثيرة حول أصالة
-
إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026
-
أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور
-
مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة
-
رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة