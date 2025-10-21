تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة "موسم الرياض" نفاد كافة تذاكر حفل النجمة اللبنانية إليسا والنجم وائل كفوري، المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري على مسرح "أبو بكر سالم". وعبّرت الإدارة عن حماسها لاستقبال الجمهور في ليلة مليئة بالحب والرومانسية مع أصوات مميزة.





يأتي الحفل ضمن سلسلة فعاليات موسم الرياض لشهر أكتوبر، وشملت أسعار التذاكر فئات متعددة تبدأ من 295 ريالًا سعوديًا، وترتفع حتى فئة "VIP" التي وصلت إلى 20 ألف ريال سعودي.



من جهة أخرى، أعلنت إليسا عن حفل قادم في دبي يوم 3 نوفمبر المقبل على مسرح "أوبرا دبي".