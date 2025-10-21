إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج جداً على السجادة الحمراء (فيديو)

الفيديو الذي وثق اللحظة انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل، وأثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين. فانقسمت الآراء بين من تعاطف مع شاهين ورأى أن الموقف خارج عن إرادتها، ومن وجه اللوم إليها بسبب اختيارها لفستان بشق عالٍ لا يناسب الأجواء.
شاهين لم تُعلّق حتى الآن على الواقعة، في وقت يستمر فيه الجدل عبر المنصات حول ما إذا كانت إطلالات النجوم تخضع لحسابات كافية أم لا.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض
-
شاهدوا ماذا فعل جورج وسوف مع إحدى المعجبات على المسرح (فيديو)
-
توفي مع زوجته... تفاصيل جديدة تكشف أسباب تحطم طائرة نجم عالمي - فيديو
-
طارق العريان يثير الجدل بتصريحاته المثيرة حول أصالة
-
إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026
-
أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور
-
مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة
-
رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة