الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج جداً على السجادة الحمراء (فيديو)

إلهام شاهين
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- تعرضت النجمة المصرية إلهام شاهين لموقف محرج خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بعدما تطاير فستانها بسبب الهواء، كاشفاً ما تحته بطريقة غير متوقعة، وذلك أثناء مرورها برفقة صديقتها النجمة يسرا.

الفيديو الذي وثق اللحظة انتشر سريعاً عبر مواقع التواصل، وأثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين. فانقسمت الآراء بين من تعاطف مع شاهين ورأى أن الموقف خارج عن إرادتها، ومن وجه اللوم إليها بسبب اختيارها لفستان بشق عالٍ لا يناسب الأجواء.


شاهين لم تُعلّق حتى الآن على الواقعة، في وقت يستمر فيه الجدل عبر المنصات حول ما إذا كانت إطلالات النجوم تخضع لحسابات كافية أم لا.

 

 

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

