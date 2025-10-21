شاهدوا ماذا فعل جورج وسوف مع إحدى المعجبات على المسرح (فيديو)

وقد أثار وسوف الجدل في الفيديو بسبب طريقة تصرفه مع معجبة صعدت إلى المسرح لتقبيله ولكي تتصور معه، الا ان وسوف بدا منزعجاً منها.
-
أخبار متعلقة
-
إلهام شاهين تتعرّض لموقف محرج جداً على السجادة الحمراء (فيديو)
-
تفاصيل وأسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض
-
توفي مع زوجته... تفاصيل جديدة تكشف أسباب تحطم طائرة نجم عالمي - فيديو
-
طارق العريان يثير الجدل بتصريحاته المثيرة حول أصالة
-
إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026
-
أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور
-
مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة
-
رحيل إعلامية مصرية شهيرة يُحزن الوسط الإعلامي - صورة