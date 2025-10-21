الثلاثاء 2025-10-21 01:49 م
 

شاهدوا ماذا فعل جورج وسوف مع إحدى المعجبات على المسرح (فيديو)

اتا
جورج وسوف
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان جورج وسوف أثناء إحيائه مؤخرا حفله في أميركا.

اضافة اعلان


وقد أثار وسوف الجدل في الفيديو بسبب طريقة تصرفه مع معجبة صعدت إلى المسرح لتقبيله ولكي تتصور معه، الا ان وسوف بدا منزعجاً منها.

 

 

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

عربي ودولي ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

gy

أخبار الشركات عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى

غاتغغت

طب وصحة أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ

بفع

طب وصحة الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

سناب شات

خاص بالوكيل الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

1

طب وصحة علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء

4

طب وصحة على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد

عربي ودولي رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة