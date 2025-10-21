شاهدوا ماذا فعل جورج وسوف مع إحدى المعجبات على المسرح (فيديو)

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان جورج وسوف أثناء إحيائه مؤخرا حفله في أميركا.

وقد أثار وسوف الجدل في الفيديو بسبب طريقة تصرفه مع معجبة صعدت إلى المسرح لتقبيله ولكي تتصور معه، الا ان وسوف بدا منزعجاً منها.

