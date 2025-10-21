توفي مع زوجته... تفاصيل جديدة تكشف أسباب تحطم طائرة نجم عالمي - فيديو

وكان جيمس يقود طائرة من طراز "Cirrus SR22T" متجهًا من مطار "جون سي. تيون" في ناشفيل بولاية تينيسي إلى مطار مقاطعة ماكون في فرانكلين، كارولاينا الشمالية. وعند اقترابه من الهبوط، طلب إجراء "اقتراب بصري" ونوى تنفيذ دورة كاملة بزاوية 360 درجة على المدرج، لكنه فقد السيطرة على الطائرة أثناء هذه المناورة.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن الطائرة حلّقت على ارتفاع منخفض فوق ملعب مدرسة قريبة، ثم دخلت في دوامة حادة وتدحرجت مقلوبة قبل أن تصطدم بالأرض خلف صف من الأشجار. ولم يتم تسجيل أي إشارات طوارئ من جيمس بعد آخر تواصل معه، كما أن التحقيق لم يعثر على أي علامات تعطل في المحرك.
