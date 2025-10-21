الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026

إياد نصار
 
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان إياد نصار عن تحضيره لعمل درامي جديد يتناول أحداث الحرب على غزة، يُرجح عرضه في موسم رمضان المقبل، مؤكداً أن المشروع لا يزال في مرحلة كتابة النص والسيناريو.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، قال نصار إن العمل سيسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن المأساة تحتاج إلى أعمال درامية متعددة لتوثيقها، مضيفاً:

"كل منزل فلسطيني يحتاج لمسلسل درامي يكشف تفاصيل القصف، النزوح، الجوع، وفقدان الأحبة".

وفي سياق آخر، شارك نصار مؤخراً في حفل زفاف ابنة الضابط المصري الراحل محمد مبروك، الذي جسّد شخصيته في مسلسل "الاختيار 3"، والذي اغتيل عام 2013 بعد كشفه قضية التخابر الكبرى التي تورط فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان.

العربية 

 
 
