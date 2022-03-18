تفاصيل جديدة حول مسلسل باب الحارة 12 ودخول شخصيات لا تتوقعها - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت مواقع مختصة بالفن إن مسلسل باب الحارة سيستمر إلى الجزء 30، بالإضافة الى استقطاب وجوه فنية كبيرة وجديدة على العمل.

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واوضحت المعلومات ان وجوه جديدة ستشارك في الجزء 12 الجديد، منهم الممثل السوري دريد لحام، والممثلة السورية صفاء سلطان التي ستشارك في العمل للمرة الأولى، بالإضافة الى الممثل السوري محمد خير الجراح، الذي سبق وقدم شخصية "أبو بدر" عبر تسعة أجزاء، قبل أن يغيب عن الجزأين العاشر والحادي عشر.



ولم تقدم شركة "قبنض" أي تفاصيل حول الشخصية التي سيلعبها الفنان دريد لحام في العمل.



وأكدّت الشركة المنتجة رغبتها في الوصول للجزء 30 وأكثر من المسلسل الذي عرض الجزء الأول منه في العام 2006.



يذكر ان الجزء ال11 من المسلسل قد عرض في رمضان الماضي، وشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية، منهم :سلمى المصري، تيسير إدريس، نجاح سكفوني.



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