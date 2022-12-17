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السبت، 17-12-2022 10:46 ص

تفاقم مشكلة سيرين عبدالنور ونادين نجيم

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الوكيل الإخباري - قامت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بحظر حساب الفنانة نادين نسيب نجيم على تويتر، عن طريق عمل "بلوك"، وذلك على خلفية أزمتهما الأخيرة، والحرب الكلامية التي اشتدت بين النجمتين عقب تصريحات سيرين في منتدى الإعلام العربي حول إمكانية جمع الثنائي في عمل درامي معاً.

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وبهذا البلوك، تحجب سيرين عنها رؤية تغريداتها، اذ أن عملية إلغاء سيرين متابعتها لنادين قامت بها منذ فترة طويلة.

 

وبدأت الأزمة بين سيرين عبدالنور ونادين، بعد تصريحات سيرين خلال ندوة ضمن فعاليات “منتدى الإعلامي العربي” في دبي، حيث قالت فيها أنّ المنتج صادق الصبّاح طرح فكرة إقامة عمل درامي مشترك مع زميلتها نادين، إلّا أنّ الأخيرة رفضت الأمر”.

 

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