صورة-نادين نسيب نجيم تشارك صورة طفلتها بمكياج ناعم .. هل تشبهها؟

الوكيل الإخباري-شاركت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لابنتها هافين الجميلة الاي خطفت الأنظار بملامحها البريئة وحركاتها العفوية.



وظهرت الطفلة وهي تضج المكياج الخفيف على وجهها، وهو ما اوضحته الممثلة اللبنانية من خلال تعليق كتبته على الصورة قالت فيه: "هي ايضا تريد ان تختبر المساحيق الجديدة على وجهها، احببتُ اللون على وجهها".



وجاءت هذه الصورة للترويج للمستحضر التجميلي الخاص بها، بعد ان اعلنت عنه في وقت سابق، مؤكدة انها كانت تستعمل هذا المنتج خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "صالون زهرة"، مشيرة الى انها تفضّل ان تختبره على نفسها اولا قبل طرحه في الاسواق.

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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة الطفلة العفوية وتغزلوا بجمالها وبملامحها الجميلة التي تشبه الى حد كبير والدتها، وأثنى الجميع على اهتمام نادين بطفليها وحرصها الدائم على أن تكون صديقة لهما ورعايتهما بحب وحذر.







لها

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