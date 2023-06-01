تكريم حسن يوسف في قصر السينما

الوكيل الإخباري- يتم تكريم الفنان المصري حسن يوسف في قصر السينما، الأحد المقبل، حسبما أعلن، الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما.



ويحل الفنان حسن يوسف ضيفاً على جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض، ويعقبها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.

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ويتحدث يوسف عن العديد من كواليس أعماله ومحطات في مشواره الفني على مدار الندوة، كما يتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه وبطولة الفنانة شمس البارودي وهند رستم.



وكانت آخر أعمال حسن يوسف مسلسل "الضاهر" الذي عرض عام 2019، مع تامر عبدالمنعم ومحمد فؤاد.



يُذكر أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي، زوجة حسن يوسف، نفت مؤخراً ما تردد حول عودتها للفن والتمثيل من جديد، مؤكدة عدم عودتها مطلقاً للوسط الفني، بعد اعتزالها الفن في ثمانينيات القرن الماضي.



وأشارت البارودي وأيضاً حسن يوسف إلى أن إلى تصريحات نجلهما عمر فُهمت بشكل خاطئ، موضحان أن المسألة تتعلق فقط بفيلم تسجيلي يتضمن لقطات عن حياتهما ومسيرتهما الفنية، مع تعليقات لهما، مشيران إلى أن أنها فكرة نجلهما منذ سنوات، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.



