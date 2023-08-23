تكريم ليلى علوي وجمال سليمان في مهرجان روتردام للفيلم العربي

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان "روتردام" للفيلم العربي تكريم الفنان جمال سليمان والفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الـ 23، المقرر إقامتها خلال الفترة من يوم 5 ايلول المقبل وحتى يوم 10 من الشهر نفسه.



ويأتي تكريم جمال سليمان وليلى علوي في مهرجان روتردام للفيلم العربي ، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة.



يشار إلى أن مهرجان روتردام للفيلم العربي سيبدأ بعرض فيلم الملكات للمخرجة المغربية ياسمين بن كيران، والفيلم يحتفي بالمرأة المغربية ويكرم الأنوثة والحرية وعظمة جبال الأطلس المغربية.

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صدى البلد