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الثلاثاء، 08-03-2022 12:45 م

تواضع شاروخان حديث المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تصرف نجم بوليوود شاروخان في المطار خلال سفره الى اسبانيا لتصوير فيلمه باتان لفت انتباه متابعيه.

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للممثل الهندي وهو يحيي حارس امن المطار ويعانق موظف آخر قبل المغادرة.

 

وعلّق المتابعون على الفيديو قال احدهم:"الرجل متواضع جداً انظروا كيف عانق السائق"، ليقول آخر: "لهذا السبب هو اسطورة" بينما علق الثالث قائلاً: "حان الوقت لحجز التذاكر الى اسبانيا". وكان شاروخان شوق متابعيه قبل فترة لفيلمه الجديد باتان المقرر ان يصدر في 25 كانون الثاني يناير 2023.


 

 

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