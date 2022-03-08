تواضع شاروخان حديث المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي - فيديو

الوكيل الإخباري - تصرف نجم بوليوود شاروخان في المطار خلال سفره الى اسبانيا لتصوير فيلمه باتان لفت انتباه متابعيه.



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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للممثل الهندي وهو يحيي حارس امن المطار ويعانق موظف آخر قبل المغادرة.

وعلّق المتابعون على الفيديو قال احدهم:"الرجل متواضع جداً انظروا كيف عانق السائق"، ليقول آخر: "لهذا السبب هو اسطورة" بينما علق الثالث قائلاً: "حان الوقت لحجز التذاكر الى اسبانيا". وكان شاروخان شوق متابعيه قبل فترة لفيلمه الجديد باتان المقرر ان يصدر في 25 كانون الثاني يناير 2023.







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