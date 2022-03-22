الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الكلالدة: نحوّل المخالفات للضابطة العدلية

كريشان: ليس للحكومة أي علاقة بالانتخابات

البلبيسي: ندرس فتح مراكز تطعيم كورونا بعد الإفطار في رمضان

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

راصد: 14% من مراكز الاقتراع شهدت تدفقا نشطا للناخبين

أقل من نصف مليون مقترع حتى الساعة 12 ظهراً - أرقام

المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

وزير الداخلية: الحكومة ستكون حازمة في التعامل مع مطلقي العيارات النارية

الثلاثاء، 22-03-2022 12:23 م

جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل ظل - صورة

جمال-سليمان-1


الوكيل الإخباري - يجتمع النجوم جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل "ظل" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل. 

اضافة اعلان

 

 وكان المنتج مفيد الرفاعي قد تكتم بشكل كبير على أبطال مسلسله الرمضاني، ولم تصدر منه أي تصريحات صحفية عن أسماء الأبطال وطبيعة العمل وقصته، كما لم يتم تسريب أي معلومات عن العمل المنتظر أن يحجز مكانة متقدمة له بين الأعمال الرمضانية نظراً لأهمية أسماء النجوم المشاركين فيه.

 

وإلى جانب سليمان وعمايري والخال، تتواجد الممثلتان كندا حنا وجيسي عبده، كما سيظهر النجم السوري جهاد سعد كضيف في "ظل".

 


 

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wafaa-amer3

إصابة الفنانة وفاء عامر بكدمات في قدمها

OKA1k

أسباب ترك أنغام لـ مسرح الأوبرا بشكل مفاجئ

2fb3cb6d-482a-4bd4-aef3-9de94ff58a6e

كارمن بصيبص في مصر مجددا

33356

​هنا الزاهد في أحدث ظهور لها - صورة

19_2019-637089062483993311-399

شاهد..عاصي الحلاني يتألق في حفل كوبا وسط حضور جماهيري كبير

04-12-21-955638469

هيا مرعشلي تستفقد والدتها الراحلة في عيد الأم