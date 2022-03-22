جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل ظل - صورة

الوكيل الإخباري - يجتمع النجوم جمال سليمان وعبد المنعم عمايري ويوسف الخال في مسلسل "ظل" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

اضافة اعلان

وكان المنتج مفيد الرفاعي قد تكتم بشكل كبير على أبطال مسلسله الرمضاني، ولم تصدر منه أي تصريحات صحفية عن أسماء الأبطال وطبيعة العمل وقصته، كما لم يتم تسريب أي معلومات عن العمل المنتظر أن يحجز مكانة متقدمة له بين الأعمال الرمضانية نظراً لأهمية أسماء النجوم المشاركين فيه.

وإلى جانب سليمان وعمايري والخال، تتواجد الممثلتان كندا حنا وجيسي عبده، كما سيظهر النجم السوري جهاد سعد كضيف في "ظل".





زهرة الخليج