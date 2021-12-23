الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 04:17 م

جوزيف عطية بين الفراق والأشواق في بدقلك - فيديو

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الوكيل الإخباري - أصدر الفنان جوزيف عطية أغنية جديدة باللهجة اللبنانية حملت عنوان "بدقلك" من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسيس. الاغنية رومنسية هادئة تصور تداعيات الفراق وحين يصبح الاحباب كالاغراب ليعود ويعترف الحبيب بأنه على الرغم من الفراق ما زال يحبه، يرتبك في كل مرة يتذكره ويحاول الاتصال به.

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كلام الاغنية الذي ينتمي الى السهل الممتنع قابله توزيع مميز اضفى على الاغنية القليل من الشجن خصوصاً أن جوزيف وظف إحساسه بالكامل لإيصال الأغنية. 

 

 

 

المصدر - نواعم 

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