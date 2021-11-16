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الثلاثاء، 16-11-2021 09:27 م

حسام تحسين بيك يفك عزلته واعتزاله

حسام-تحسين


الوكيل الإخباري - سبق للفنان السوري حسام تحسين بيك في تصرح أنه لن يشارك في أي مسلسل طويل، وإنما سيكتفي بمسلسلات قصيرة مؤلفة من سبع أو ثماني أو عشر حلقات، كان ذلك على خلفية المشاكل التي رافقت عرض الجزء الأول من مسلسل "الكندوش" والذي ألفه بنفسه وشارك فيه بشخصية "سعيد الحلاق".

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تحسين بيك قرر كسر هذا القرار الذي كان بمثابة عزلة واعتزال وأصبح ضمن قائمة مسلسل "أولاد البلد" مع المخرج أحمد إبراهيم أحمد.

 

ويشار إلى أنه سبق وأن أدى دور البطولة في عشارية "عش الغراب" بينما حل ضيفاً على فيلم "فيك أب".

المصدر - الفن 

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