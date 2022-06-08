حفيدة الفنانة الراحلة " أم كلثوم" ترد على الشاعر المسيء لجدتها

الوكيل الإخباري-قالت حفيدة الفنانة الراحلة " ام كلثوم "جيهان الدسوقي ، ردا على الشاعر المسيء بحق جدتها :"أنا لا أريد توقيع الضرر عليه كشخص، ولكن ما أرغب فيه أن كل شخص يكون لديه حدود ويحترم الآخرين ولا يسيء إليهم"، في توضيحها للقضية التي أقامتها ضد شاعر مصري أساء لجدتها.



وقالت جيهان الدسوقي لموقع" سكاي نيوز عربية":" لن استفيد شيئا من توقيع الضرر على هذا الشاعر أو أي شخص غيره، ولكن لابد لكل إنسان أن يعرف عمن يتحدث، وماذا يقول، ولا يصح أبدا أن يقول أي كلام يسيء به للآخرين".



وكان شاعر مصري يدعى ناصر دويدار وهو عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، تحدث خلال أمسية ثقافية أقيمت في الاتحاد تحت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة"، وقال تصريحات اعتبرتها أسرة أم كلثوم وكذلك النقابات الفنية إساءة بالغة لها.

اضافة اعلان

حيث قال دويدار خلال الأمسية إن: "الشاعر أحمد رامي راجل متربي ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية" قاصدًا أم كلثوم



وأضاف: "يقال إنها"، ويقصد أم كلثوم، تزوجت 11 مرة، ويقال إنها صاحبت 11 مرة، ويقال الكثير الذي لا داعي للحديث عنه الآن، نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها".



كذلك اتهم أم كلثوم خلال ذات الندوة بسرقة أغنيتين، وهو ما فجر حالة غضب واسعة، حيث استنكرت نقابة المهن الموسيقية تلك التصريحات من خلال بيان صحفي.



وأكدت نقابة المهن الموسيقية" أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل"، موضحةً" أن أم كلثوم كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية".