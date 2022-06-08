الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

تقرير دولي: "صدمة غذائية" ستواجه الدول ذات الدخل المنخفض

10 شروط وضعتها تركيا لانضمام السويد وفنلندا لعضوية الناتو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم محلياً

أنقرة تتحدث عن تقدم في ملف نقل الحبوب من موانئ البحر الأسود

فيديو - فزعة للتبرع بالدم لطفل مريض في مركز الحسين للسرطان

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

6 إصابات بحادث صدم باص مدرسة بعامود كهرباء في إربد - صور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

الأربعاء، 08-06-2022 09:17 ص

حفيدة الفنانة الراحلة " أم كلثوم" ترد على الشاعر المسيء لجدتها

أم-كلثوم


الوكيل الإخباري-قالت حفيدة الفنانة الراحلة " ام كلثوم "جيهان الدسوقي  ، ردا على الشاعر المسيء بحق جدتها :"أنا لا أريد توقيع الضرر عليه كشخص، ولكن ما أرغب فيه أن كل شخص يكون لديه حدود ويحترم الآخرين ولا يسيء إليهم"، في توضيحها للقضية التي أقامتها ضد شاعر مصري أساء لجدتها.

وقالت جيهان الدسوقي لموقع" سكاي نيوز عربية":" لن استفيد شيئا من توقيع الضرر على هذا الشاعر أو أي شخص غيره، ولكن لابد لكل إنسان أن يعرف عمن يتحدث، وماذا يقول، ولا يصح أبدا أن يقول أي كلام يسيء به للآخرين".

وكان شاعر مصري يدعى ناصر دويدار وهو عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، تحدث خلال أمسية ثقافية أقيمت في الاتحاد تحت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة"، وقال تصريحات اعتبرتها أسرة أم كلثوم وكذلك النقابات الفنية إساءة بالغة لها.

اضافة اعلان

 

حيث قال دويدار خلال الأمسية إن: "الشاعر أحمد رامي راجل متربي ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية" قاصدًا أم كلثوم


وأضاف: "يقال إنها"، ويقصد أم كلثوم، تزوجت 11 مرة، ويقال إنها صاحبت 11 مرة، ويقال الكثير الذي لا داعي للحديث عنه الآن، نحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها".


كذلك اتهم أم كلثوم خلال ذات الندوة بسرقة أغنيتين، وهو ما فجر حالة غضب واسعة، حيث استنكرت نقابة المهن الموسيقية تلك التصريحات من خلال بيان صحفي.


وأكدت نقابة المهن الموسيقية" أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل"، موضحةً" أن أم كلثوم كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية".

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac0042be6eb185af9a7012365058696b

مصادر تكشف عن ثروة آمبر هيرد

رامي_-عياش-e1584263022127

نقابة المهن الموسيقية في مصر تنعى والد رامي عياش

2021_12_15_15_2_34_492

ياسمين عبد العزيز تقدم بلاغاً ضد شقيقها .. وهذه ردة فعله !

_110639687_59350547_2370461506310093_4921232609326923776_n

سعد لمجرد يتحدث عن بداياته الفنية

5122486-2143811048

صور .. نجمة عالمية في هوليود تتميز بلون عيون نادرة

1733841_0

راغب علامة يطرح أغنية جديدة بيوم ميلاده

أخبار متعلقة
4628726_1609140513

قضية اثارت جدل مواقع التواصل .. شاعر مصري يسيء للفنانة الراحلة ام كلثوم واسرتها تقاضيه !

hqdefault

ام كلثوم تعتلي المسرح في الثاني من حزيران المقبل