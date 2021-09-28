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الثلاثاء، 28-09-2021 11:51 ص

حفيدة عادل إمام في أحدث ظهور... تعرضت للتنمر بسبب تقليد جدي - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت هالة مقبل، حفيدة الفنان عادل إمام، خلال لقائها مع برنامج "Et بالعربي"، عن رد فعل جدها على الفيديوهات التي قلدته فيها بمشاهد من أعماله، وقامت هي بتجسيدها مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وقالت مقبل"، إن جدها عادل إمام، أعجب كثيراً بالفيديوهات التي جسدتها مؤكدة أنه يشجعها هي وبقية أحفاده على ممارسة هواياتهم ويحفزهم كثيراً.

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وأوضحت هالة أنها تحب الرسم، حيث رسمت مؤخراً أسرتها وأصدقاءها بشكل مختلف، لافتة إلى أنها دائماً ما تتقبل النقد حتى تحسن من نفسها، إلا أنها اضطرت لحذف الفيديوهات بعد الهجوم الذي لاقته من بعض متابعي مواقع التواصل.

 

 

 

المصدر - لها

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