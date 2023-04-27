حقيقة حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري- أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب،حالة من الجدل، بعد أول ظهور إعلامي لها، بسبب وزنها الزائد، وتغير ملامحها بعض الشيء.



الخبير القانوني حسام لطفي " محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـموقع "مصراوي"، علق على ما يثار، حول حملها وقال ،:" الحديث عن حمل الفنانة شيرين عبد الوهاب، مجرد شائعات كاذبة وغير حقيقة".

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وتابعت،:" الفنانة كل تركيزها حاليا، هو إسعاد جمهورها من خلال حفلاتها، و اولها حفلها في دبي، إلى جانب الأغاني الجديدة التي انتهت بالفعل من إعدادها".



المطربة شيرين عبد الوهاب، طاردتها شائعات الحمل، عقب ظهورها في برنامج " ET بالعربي"، خلال حديثها عن حفلها المقرر إقامته في أرينا دبي، يوم الجمعة المقبل.



