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السبت، 25-09-2021 12:01 م

حقيقة عودة الفنانة عبلة كامل الى التمثيل

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" ان هناك شركة انتاج كبيرة تتواصل مع الممثلة المصرية عبلة كامل من اجل اقناعها للعودة من جديد للفن بعد سنوات من الاختفاء من خلال عمل فني ضخم.

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واشارت المعلومات الى ان المسلسل سيكون بطولة مطلقة لـ عبلة كامل مؤكداً انه في حال اقناعها بالعودة سيتم الاعلان عن تفاصيل العمل.


وكانت هناك شائعة انتشرت منذ اكثر من عام ان عبلة كامل اعلنت اعتزالها ولكن سرعان ما نفي الامر ثم انتشرت شائعة أخرى انها اصيبت بسرطان الثدي ولكن نفت عائلتها الامر واكدت انها بصحة جيدة وانها تستمتع بوقتها مع بناتها.


يشار الى ان مسلسل "سلسال الدم" هو اخر اعمال عبلة الفنية، وهو من 4 أجزاء، ويتناول فترة حكم الاخوان وسقوطهم وتأثير تلك الفترة في المجتمع من منظور الصعيد، كما يشهد الجزء الأخير للعمل العديد من المفاجآت.

 

المصدر - الفن 

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