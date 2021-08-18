حقيقة عودة عمرو دياب للتمثيل بمسلسل من انتاج نتفلكس

الوكيل الإخباري - عاد النجم عمرو دياب لاحياء مشروع مسلسله الجديد مع شبكة نتفلكس بعد توقف التحضيرات للعمل فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، حيث كان مقرراً له أن يعرض هذا العام.



وكشف مؤلف العمل السيناريست تامر حبيب، في تصريحات صحافية، أن آخر مقابلة بينه وبين عمرو دياب كانت منذ عدة أسابيع، وفيها استقرا بشكل كبير على شكل العمل، قائلاً «اتفقنا على عودة العمل من جديد على قصة المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سنعقد أكثر من جلسة لإنهاء القصة.

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ونفى حبيب أن تكون قصة المسلسل عن حياة عمرو دياب قائلاً: القصة التي وضعتها ليست سيرة ذاتية كاملة للفنان عمرو دياب، ولكن الشكل المبدئي للقصة يدور حول قصة صعود مطرب كبير مثل عمرو دياب، وخلال جلساتنا الماضية سرد لي دياب عددا من المواقف والقصص الجميلة التي أحب أن أوردها خلال حلقات المسلسل، ولكن حتى الآن لا يمكن البوح بما سيكون عليه الشكل النهائي للعمل.



كما كشف الشاعر الغنائي تامر حسين أنه لديه أكثر من أغنية خلال مسلسل عمرو دياب الجديد من بينها تتر العمل.

المصدر - لها