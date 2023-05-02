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الثلاثاء، 02-05-2023 11:48 ص

حقيقة وفاة عادل امام

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الوكيل الإخباري- طمأنت الفنانة المصرية يسرا الجمهور على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، الغائب عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله في موسم دراما رمضان 2020 أي قبل نحو 3 سنوات.

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وأكدت يسرا في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث ، أن عادل إمام بخير وصحته جيدة، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام.


وقالت يسرا: "عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة".


وكان عادل إمام قد تصدّر قائمة الأكثر تداولاً على مختلف المنصات عبر شبكة الإنترنت  بشائعات تناولت خبر وفاته.

 

 

فوشيا 

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