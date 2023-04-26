أمنية محمد قنوع تتحقق بعد وفاته -فيديو

الوكيل الإخباري- يبدو أن أمنية الممثل السوري الراحل محمد قنوع، التي أداها في أحد مشاهده التمثيلية أصبحت حقيقة، دون أن يعلم أن وفاته في العالم الحقيقي ستكون هي السبيل لتحقيق أمنيته.



وفي التفاصيل، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الراحل، من أحد مشاهده التمثيلية في مسلسل “قرار وزير”، يعبر فيه عن أمنيته بأن يتصدر اسمه حديث الناس، إذا قال في الفيديو: “اشتهيت شي مرة يحطولي اسمي أو صورتي بشي موقع من المواقع، ما بستاهل يعني؟!”



لترد عليه الممثلة السورية غادة بشور في المشهد نفسه: “إنشالله بشوفك بقائمة الوفيات”، فرد محمد: “آمين يا رب”.

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