وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري- وافت المنية الفنان الكويتي فيصل بوغازي عن عمر ناهز 58 عاماً بعد صراع مع المرض، خاتماً مسيرة فنية بدأها في عام 1987.

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وشرع الراحل في حياته الفنية من خلال مجموعة من الأدوار البسيطة في عدد من الأعمال الدرامية والتي كان أولها دور "حمود القرفة" في مسرحية "الأوانس".

وشارك بعد ذلك في مجموعة أعمال خلال فترة تسعينات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة.



من أبرز أعماله مسلسل " طاش ما طاش " و "زمان الإسكافي" ومسلسل "بوهباش"، وأخرها كان فيلم "خلني ساكت" في عام 2021.



ونعى عدد كبير من الفنانين زميلهم الراحل، على غرار الممثل عبدالله بوشهري الذي غرّد في "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي.. من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة من ألطف شخصيات الوسط الفني وكان طيب وأبيض القلب ودمه كان خفيف أكثر من الشاشة.. ادعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة".

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