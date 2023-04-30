نادين الراسي تنهار بعد سماع صوت شقيقها جورج.. وتكشف لاول مرة كيف تلقت الخبر-فيديو

الوكيل الإخباري- روت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي خلال حلولها ضيفةً على برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال.

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ولفتت الراسي إلى أنها تلقت اتصالًا من الإعلامية اللبنانية هلا المر في تمام الساعة السادسة صباحًا، لكنها لم ترد على الاتصال وتوجَّهت على الفور لمواقع التواصل الاجتماعي لتكتشف خبر وفاة شقيقها.



وبعد معرفتها بما جرى لشقيقها "اخضّر جسدها"، على حد تعبيرها، حينها تلقت اتصالًا آخرًا من هلا المر، التي أخبرتها أن شقيقتها ساندرين ووالدتها متجهات للمستشفى ، ورغم محاولتها طمأنتها على حالة شقيقها لكنها أدركت داخليًا وفاته.



وأوضحت أن وفاة جورج أكثر شيء صعب مرَّت به، خاصة بعد انتشار صورته متوفيًا، لافتةً إلى أن الموت لم يعد له قيمة.



وشددت الراسي على رفضها الاستماع لصوت شقيقها وتسجيلاته الصوتية، كما أنها تلغي خاصية الصوت حينما تنظر لفيديوهاته وصوره؛ لتصدم الراسي في البرنامج بتشغيل أغنية شقيقها "ألبي مات"، لتنهار وقالت: "كنت عارفة إنكم رح تعملوا هيك".



وأشار عليها رودلف إلى أنه يتوجب عليها مواجهة مشاعرها، مبينًا أن سماعه لصوت جورج يعد بالأمر الصعب عليه كذلك.







فوشيا