الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

تركيا.. مصرع 4 جنود وإصابة آخرين في حادث سير

الاحتفال بإشهار صالون بني كنانة الثقافي

ليست انعزالية يا معالي الوزير

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

استراتيجية حكومية لإدخال تقنيات جديدة في مديرية بنك الدم بكلفة 5.7 مليون دينار

السودان.. وصول أول طائرة مساعدات للصليب الأحمر

السلطات الأميركية تعرض على عدة بنوك شراء مصرف فيرست ريبابليك

لماذا أسعار تذاكر الطيران مرتفعة ولماذا ستظل كذلك؟

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

الأحد، 30-04-2023 03:42 م

نادين الراسي تنهار بعد سماع صوت شقيقها جورج.. وتكشف لاول مرة كيف تلقت الخبر-فيديو

WhatsApp Image 2023-04-30 at 15.45.00


الوكيل الإخباري- روت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي خلال حلولها ضيفةً على برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال.

اضافة اعلان


ولفتت الراسي إلى أنها تلقت اتصالًا من الإعلامية اللبنانية هلا المر في تمام الساعة السادسة صباحًا، لكنها لم ترد على الاتصال وتوجَّهت على الفور لمواقع التواصل الاجتماعي لتكتشف خبر وفاة شقيقها.


وبعد معرفتها بما جرى لشقيقها "اخضّر جسدها"، على حد تعبيرها، حينها تلقت اتصالًا آخرًا من هلا المر، التي أخبرتها أن شقيقتها ساندرين ووالدتها متجهات للمستشفى ، ورغم محاولتها طمأنتها على حالة شقيقها لكنها أدركت داخليًا وفاته.

وأوضحت أن وفاة جورج أكثر شيء صعب مرَّت به، خاصة بعد انتشار صورته متوفيًا، لافتةً إلى أن الموت لم يعد له قيمة.


وشددت الراسي على رفضها الاستماع لصوت شقيقها وتسجيلاته الصوتية، كما أنها تلغي خاصية الصوت حينما تنظر لفيديوهاته وصوره؛ لتصدم الراسي في البرنامج بتشغيل أغنية شقيقها "ألبي مات"، لتنهار وقالت: "كنت عارفة إنكم رح تعملوا هيك".


وأشار عليها رودلف إلى أنه يتوجب عليها مواجهة مشاعرها، مبينًا أن سماعه لصوت جورج يعد بالأمر الصعب عليه كذلك.

 

 



فوشيا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2092246_0

هذا ما قاله مدير أعمال شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية

تامر-وبسمة3

أول ظهور لبسمة بوسيل بعد انفصالها عن تامر حسني -صورة

iIjex

حقيقة وفاة حسام تحسين بيك

Doc-P-700221-638183595656965618

أحمد سعد يقدم نصيحته للشباب بعد أربع تجارب زواج

جليلة-المغربية-ترد-على-اتهامها

أول تعليق من جليلة المغربية على طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

197-142438-tamer-hosni-basma-bousil-instagram_700x400

مقربون من تامر حسني و بسمة بوسيل يكشفون مفاجأة بشأن طلاقهما

أخبار متعلقة
iIjex

حقيقة وفاة حسام تحسين بيك

7

أمنية محمد قنوع تتحقق بعد وفاته -فيديو

FtNwYgfXoAISMzj

وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي بعد صراع مع المرض

112

الموت يفجع النجمة دينا الشربيني