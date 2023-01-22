حلا الترك تخرج عن صمتها وتعلق على شائعات ارتباطها

الوكيل الإخباري- وضعت الفنانة حلا الترك حدا للشائعات التي تتكرر دائماً حول ارتباطها وزواجها، مؤكدة أنها لا تفكر في الموضوع الآن وتتمنى في البداية الانتهاء من دراستها الجامعية.



وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهرت فيها خلال لقاء لها في بث مباشر وهي تتحدث إلى جمهورها وتردّ على أسئلتهم، جاء من بينهم سؤال حول موقفها من الزواج من شاب جيد لكنه ينتمي لطبقة متوسطة، وهو ما تسبب في إحراجها وشعورها بالخجل.

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وردّت الفنانة البحرينية بعفوية قائلة: " يا ربي على هالأسئلة، يعني حالياً علشان بس أكون صريحة، أنا ما فكرت في هذه الأمور، أنا مثل ما كنت أتكلم، جامعتي هي الأساس، دراستي هي الأساس، وبعدين يجي وقت الزواج والحب".



ولفتت إلى أنها تريد أن تحقق أحلامها أولاً، ثم تفكر في الزواج قائلة: "أول شيء أفكر في دراستي أخلص وانجح وأكون أنا قوية وبعدين أفكر في هذه الأشياء"، نافية بذلك كل الشائعات التي طالتها منذ فترة.





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