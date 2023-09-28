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الخميس، 28-09-2023 04:19 م

حياة الفهد تعتذر عن إكمال مسلسلها الرمضاني مع سعاد عبدالله

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الوكيل الإخباري- اعتذرت الممثلة الكويتية حياة الفهد رسمياً عن تصوير مسلسلها مع سعاد عبدالله، المرتقب عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت الفهد منشور الاعتذار عبر حسابها على إنستغرام، قائلةً إن سبب توقف تصوير مشاهدها في المسلسل مع سعاد عبدالله، "ظروف خاصة وصحية"، متمنية أن تلتقي بالأخيرة في عمل فني جديد مستقبلاً.

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وكتبت الفهد في المنشور: "جمهوري العزيز أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني القادم مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمر بها في الوقت الراهن، وخارجة عن إرادتي، وكل الشكر والتقدير لإدارة إم بي سي على ما قدمته من الجهد والتعاون لكي نجتمع من جديد، ونسأل الله تعالى العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب، وتمنياتي التوفيق للجميع.. حياة الفهد".

 

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