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الأربعاء، 01-03-2023 02:54 م

خالد الصاوي: أنا "جوكر" دراما رمضان 2023

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الوكيل الإخباري- منح الفنان خالد الصاوي نفسه لقب "جوكر دراما رمضان 2023"، بعد التأكد من مشاركته ببطولة أربعة مسلسلات سيتم عرضها ضمن الأعمال المصرية لموسم رمضان، وهم كتيبة 101 للنجم عمرو يوسف وجت سليمه لدنيا سمير غانم،

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وقال خالد الصاوى فى برنامج Insider بالعربى: أنا سألعب دور الجوكر فى رمضان هذا العام، حيث أشارك فى أربعة أعمال بأدوار مختلفة، أولها فى مسلسل كتيبة 101، وهو من الأعمال الوطنية البطولية التى نحتاج لها، والعمل يتكلم عن مكان مهم زرته كثيراً وقمت بزرع شجر الزيتون بأسماء الشهداء الذين رحلوا فداءً للوطن.


وأضاف خالد الصاوى: العمل الثانى مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفى الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل القاهرة كابول، والعمل الجديد مختلف تماماً حيث يتناول الأزمات الزوجية، وأظهر فى العمل فى شخصية زوج يدخل فى خلافات مع زوجته.


أوضح خالد الصاوى: العمل الثالث مع المخرج خالد يوسف الذى يمتلك قدرات فنية هائلة، وأقدم فى هذا العمل شخصية فرنسية مهمة ثقافية تركت لنا إرثاً ثقافياً مهماً.


أما العمل الرابع، فهو مع دنيا سمير غانم من خلال مسلسل جت سليمة وقال عنه خالد الصاوى: أقدم فيه شخصية طمعان، وهو ملك فى مكان غريب تجد دنيا نفسها بداخله.

 

سيدتي

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