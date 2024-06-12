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الأربعاء، 12-06-2024 09:22 ص

خطوبة شيرين عبد الوهاب.. وحسام حبيب يهنئها

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الوكيل الإخباري- هنأ النجم حسام حبيب النجمة شيرين عبد الوهاب بمناسبة خطوبتها من رجل خارج الوسط الفني، وقال حسام لموقع ET: "ألف ألف مبروك، العشرة والصداقة هي اللي بتدوم، وبتمنالها الرضا والسعادة وكل حاجة حلوة والنجاح دائما".

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وفي سياق متصل، انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية ستطرحها خلال الأيام المقبلة. الأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقي تومة. وقد حققت أغنية "الدهب" مشاهدات تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


يذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسين الجسمي سيقدمان حفلاً غنائيًا في دبي يوم 21 يونيو الحالي، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك. وقد وضعت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي يوم 21 يونيو، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما يمنع دخول الرضع. كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.

 




 

 


 

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