خطوبة طليق إلهام الفضالة‎ تضج مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطليق الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، خليل التميمي برفقة أصدقائه الذي كشف أحدهم عن خطوبته في العاصمة السعودية الرياض.

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وظهر أصدقاء خليل بالفيديو يمازحونه ويتحدثوت حول الراحة من الزواج، ليكشف أحدهم أنه خطب اليوم في الرياض، فكذبه سريعاً ونفى الخبر.

وكان إنتشر فيديو منذ فترة لنور، إبنة إلهام الفضالة من خليل وهي تتحدث مع والدها وتقنعه بالزواج مرة أخرى.



وفي التفاصيل ظهرت نور بمقطع فيديو يصوره والدها وهي تقول بطريق إعتبارها البعض عفوية، والبعض الآخر نوع إغاظة: "آبي أزوجك وأخطبك، أزوجك وأخطبلك وإعملك أكبر عرس بعد".

المصدر- الفن

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